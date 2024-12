El 20 % de los productos están mal etiquetados

¿Te ha pasado estar dudando entre dos botes de distinto tamaño y no saber cuál te sale más barato? Normal, porque en un 20 % de las etiquetas en los supermercados el precio por unidad de medida no se ve o está mal calculado y así no hay quien se aclare. No hay ninguna cadena que lo haga perfecto, pero algunas es que lo hacen realmente mal, con más de la mitad de las etiquetas con fallos como Hiperdino.