“Con un 20% de paro, es intolerable que los millonarios y las multinacionales no paguen impuestos”

Entrevista a Eva Joly, Vicepresidenta de la Comisión sobre Blanqueo de Capitales UE: " Como nos encontramos en un periodo de austeridad donde cerca del 20% de los españoles están en el paro, y el 50% de sus jóvenes,resulta intolerable que los millonarios españoles no paguen impuestos y tampoco lo hagan las multinacionales que operan en España. Ahora lo que hace falta es coraje político" (...) "No tengo ninguna duda de que será la opinión pública la que determinará si frenamos o no el fraude fiscal. La revuelta de la gente resultará fundamental"