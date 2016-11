20-N: En el XLI aniversario de la muerte de un Franco de mitificado comportamiento

6 meneos 28 clics

5 anónimos 1 1 compartir:

actualidad karma: 32

Hoy hace 41 años que murió. No es un aniversario de número redondo y todavía quedan nueve hasta que se llegue al cincuentenario. Un amplísimo segmento de nuestra sociedad no tiene conocimiento directo de su dictadura pero los medios de comunicación social, los documentales y, ¡ay!, los historiadores siguen empeñados en transmitir análisis, reflexiones, cuentos y mitos sobre un pasado que no termina del todo de pasar. ¿Quién elevaría preces por Hitler, Mussolini, Pétain u Oliveira Salazar con el descoro que algunos hacen todavía aquí por Franco?