20 Ingeniosos cómics hechos por Will McPhail, caricaturista del New Yorker

Hace una década, Will McPhail no era más que otro estudiante de zoología. Ahora, dibuja regularmente para la revista New Yorker, mundialmente famosa. ¿Cómo consigue alguien cambiar así en su vida? McPhail admite que dibujaba a sus profesores cuando debía estar aprendiendo. Y aunque se graduó, fue suficiente para hacer carrera como caricaturista. Así que en vez de seguir estudiando el reino animal, eligió adentrarse en la fauna de las cafeterías y bibliotecas de Edimburgo.