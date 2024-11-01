edición general
El 20 de abril nace la nueva EWTN España, que aspira a ser la mejor televisión de nuestro país

Damos la bienvenida a la nueva EWTN España, una señal que pronto estará encendida las 24 horas del día, 7 días a la semana, para llevar la luz del Evangelio a todos los hogares españoles. Este nuevo comienzo tiene una fecha clave: el 20 de abril, día del cumpleaños de nuestra fundadora, la madre Angélica. La nueva EWTN España aspira a ser y ser reconocida como el mejor medio audiovisual de España. El más fiable y el preferido por las familias en España. EWTN tiene por objetivo promover la verdad.

LunaTiko
Objetivo: Promover la verdad. Tócatelos.
luckyy
#7 Llevan dos mil años con su verdad y su único dios verdadero, que lo tienen que resaltar así para diferenciarlo de los otros cuatro mil dioses verdaderos
Moixa
Eramos pocos y parió la abuela.
jonolulu
Por si hubiera pocos cristofascistas en la TV
johel
Como si no tuviesemos bastante con Radio Maria, la unica emisora con cobertura de señal hasta en el infierno, ahora mas competencia.
rogerius
Mira, otra más para borrar del panel de sintonización.
ixo
14 TV

:palm: :palm: :palm:
Tx4
"420, 4:20 o 4/20 (pronunciado cuatro-veinte) es una palabra en la jerga de los consumidores de cannabis que hace referencia de manera informal al 20 de abril de cada año como el día de celebración del cultivo y consumo de la marihuana.[1][2] Hoy en día se celebra en muchas partes del mundo y se elige las 4:20 horas de la tarde del 20 de abril como el momento principal de las conmemoraciones"
Fedorito
Tampoco hay que esforzarse mucho para ser la mejor televisión de España :-D
arturios
"El más fiable y el preferido por las familias en España" y eso que todavía no han emitido ni un segundo, esto si que es un milagro y no lo de Ptinto.
harverto
Mensajes católicos de máxima actualidad
"Si a tu hijo se lo folla un cura, algo habréis hecho"
"Si los pobres pasan hambre, algo habrán hecho"
"Si no puedes pagar el alquiler, algo habrás hecho"
"Lo mejor es que nos gobierne una sola persona, elegida por Dios, claro"
