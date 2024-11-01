El 20 de abril nace la nueva EWTN España, que aspira a ser la mejor televisión de nuestro país

Damos la bienvenida a la nueva EWTN España, una señal que pronto estará encendida las 24 horas del día, 7 días a la semana, para llevar la luz del Evangelio a todos los hogares españoles. Este nuevo comienzo tiene una fecha clave: el 20 de abril, día del cumpleaños de nuestra fundadora, la madre Angélica. La nueva EWTN España aspira a ser y ser reconocida como el mejor medio audiovisual de España. El más fiable y el preferido por las familias en España. EWTN tiene por objetivo promover la verdad.