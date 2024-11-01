El 20 de abril nace la nueva EWTN España, que aspira a ser la mejor televisión de nuestro país

Damos la bienvenida a la nueva EWTN España, una señal que pronto estará encendida las 24 horas del día, 7 días a la semana, para llevar la luz del Evangelio a todos los hogares españoles. Este nuevo comienzo tiene una fecha clave: el 20 de abril, día del cumpleaños de nuestra fundadora, la madre Angélica. La nueva EWTN España aspira a ser y ser reconocida como el mejor medio audiovisual de España. El más fiable y el preferido por las familias en España. EWTN tiene por objetivo promover la verdad.
| etiquetas: ewtn , españa , canal , televisión
"Si a tu hijo se lo folla un cura, algo habréis hecho"
"Si los pobres pasan hambre, algo habrán hecho"
"Si no puedes pagar el alquiler, algo habrás hecho"
"Lo mejor es que nos gobierne una sola persona, elegida por Dios, claro"