“20 de abril”: la historia tras la cabaña del Turmo de Celtas Cortos

Desde que en 1991 Celtas Cortos lanzó esta canción, no hay año que no se conmemore. “20 de abril” se publicó en el icónico álbum “Cuéntame un cuento”, tercer disco de la banda de rock y con el que ganaron el Premio Ondas al grupo revelación en el mismo año. De nuevo, la fecha de hoy coincide con el título de la canción, y las redes sociales no han tardado en rendirle homenaje, recordando una de las letras más icónicas de la música española.