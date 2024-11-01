·
1940: Llega el teléfono con dial [ENG]
Un cortometraje educativo de 1940 de Bell Telephone para mostrar a los clientes que recibían nuevos teléfonos de marcación cómo utilizar el nuevo dispositivo y por qué estaban adquiriendo estos nuevos aparatos.
|
etiquetas
:
dial
,
teléfono
20
tecnología
