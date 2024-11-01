edición general
En 1917, Dinamarca vendió unas islas a EEUU por 25 millones de dólares. Sin esclavos para recoger azúcar no eran rentables

Dinamarca vendió parte de su territorio a Estados Unidos, dentro del reparto colonial que siguió al fin de la I Guerra Mundial. Fueron, en concreto, tres islas situadas en el archipiélago de las Islas Vírgenes –Santa Cruz, San Juan y Santo Tomás–, además de diversas islas menores que les rodean. Islas que hasta entonces se habían conocido como las Indias Occidentales Danesas y que, tras la compra, en 1917, se bautizaron como las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

