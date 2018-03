17 voluntarios holandeses aceptan ser infectados de esquistosomiasis para buscar una vacuna [ENG]

Es un párasito especialmente común en África subsahariana y Sudamérica. Penetra la piel y acaba afectando múltiples órganos (problemas renales, cáncer de vejiga, infertilidad, etc...). Una vacuna sería necesaria ya que el tratamiento con praziquantel no es 100% efectivo. Aquí es donde entran en juego estos voluntarios que, pese a que no pueda asegurarse que puedan ver erradicada la infección voluntaria con praziquantel al finalizarán el estudio, cobrarán 1200 dólares por participar. Fuente: nyti.ms/2oLjRFB