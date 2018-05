17 razones por las que soy puto

Desde pequeño siempre fui objeto de burla de alguien. Por feo, por gordo, por chaparro, por ciego, por pelón, por pobre, por prieto, por naco, por mexicano, etc. Pero creo que no hay cosa que me haya dolido más que el ser repudiado o discriminado por SER PUTO. No por ser homosexual, sino por ser UN PINCHE PUTO...