Hay docenas de diferentes tipos de orientaciones sexuales. Ser gay o heterosexual no son tus dos únicas opciones. Por eso está perfectamente bien si no tienes idea de cómo llamarte. Eventualmente, lo resolverá, e incluso si no lo hace, ¿por qué necesita realmente una etiqueta? Por supuesto, ya que debes ser lo más educado posible, aquí hay algunos tipos diferentes de orientaciones sexuales que existen: