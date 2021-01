Cuando las musas no aparecen, hay que buscarlas… en discos antiguos, spaguetti westerns, películas de Bollywood o incluso teclados ochenteros; algo que hacen como nadie Daft Punk, Eminem, Beck, The Chemical Brothers, Gorillaz, The Prodigy, Jay-Z, Gnarls Barkley, Beyoncé y Fatboy Slim para ‘fabricar’ números uno en las listas de ventas