1619. El 400 aniversario de la verdadera fundación de los Estados Unidos de América (eng)

En agosto de 1619, apareció un barco en el horizonte, cerca de Point Comfort, un puerto costero en la colonia británica de Virginia. Llevaba a más de 20 africanos esclavizados, que fueron vendidos a los colonos. No hay ningún aspecto del país que se formaría aquí que no se haya visto afectado por los años de esclavitud que siguieron. En el 400 aniversario de este fatídico momento, finalmente es hora de contar nuestra historia con sinceridad. El Proyecto 1619 es una iniciativa importante de The New York Times de cara al 400 aniversario…