No hay "fórmulas mágicas" para garantizar el éxito del negocio, ya sea en nuestro país o en el entorno internacional. El éxito depende mucho de lo que hacemos y de cómo lo hacemos, pero también depende del entorno externo que nosotros no controlamos. Tome nota de los errores que no debe cometer y la postura que deben adoptarse para entrar en el mercado internacional.