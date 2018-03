Ya no pones 2017 en los formularios y las señoras mayores de tu edificio no te felicitan el año nuevo. Es definitivo, ya estamos en 2018 pero de verdad. Pues ya va siendo hora de organizar la agenda e ir anotando los eventos a los que asistir en este apasionante año, ¿no? Dicho y hecho, aquí te traemos los 15 eventos para desarrolladores en España que no te puedes perder en 2018. ¡Al turrón!