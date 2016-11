15 cosas que no tenías ni idea para qué servían y te harán la vida más fácil

1 meneos 12 clics

1 0 1 K 5 tecnología

Al igual que sí sabemos de la inutilidad del dedo pequeño del pie, más allá de golpearse contra las patas de las sillas, hay decenas de objetos y aparatos que usamos cotidianamente, que o no usamos bien o no conocemos la gran función de sus detalles. El lado azul de los borradores, el extremo dentado del metro, o los remaches de los pantalones vaqueros parecen meramente decorativas y, sin embargo, tienen un uso muy específico del que puede que tú no tengas ni la más pajolera idea.