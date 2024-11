Google consiguió la metonimia de las búsquedas online. Es quien mejor ha dominado la organización, clasificación y almacenamiento de la información. Sin embargo, se ha pasado más de una década enseñando a sus empleados a hacer exactamente lo contrario: borrar, ocultar y minimizar sus comunicaciones internas para que no quedara rastro de ellas, según ha revelado The New York Times.