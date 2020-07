Los 15 amigos de Mayorga que ganaron 144 millones en el Euromillones: "Al final la vida tiene recompensa"

Alfonso, uno de los afortunados, estaba dando un paseo cuando le llamaron para avisarle de que les podría haber tocado mucho dinero. "Como que no te lo crees al principio", cuenta. Tras varias llamadas a las que no llegó a dar credibilidad, le llamó su hijo, ahí si ya no había dudas, habían ganado 144.542.315 euros. "¿Qué vamos a hacer?", le preguntó su hijo, "pues vamos a seguir, más contentos, pero vamos a seguir", respondió Alfonso todavía un poco dudoso.