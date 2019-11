13 tips efectivos para vender un departamento sin perder dinero

Cuando ponemos nuestra casa en venta a menudo damos por sentado que conseguiremos sacar bastante dinero con la compra. No obstante, muchas veces acabamos perdiendo dinero, ya sea porque no conseguimos venderla al precio que consideramos que debería venderse o porque hemos tenido que invertir en una reforma previa y no conseguimos recuperar el total invertido. Al fin y al cabo, llevamos arrastrando una crisis de la burbuja inmobiliaria desde hace ya más de una década, por lo que no es de extrañar que vender una vivienda no sea tan fácil.