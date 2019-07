Los 13 piropos del 'chatín' que el feminismo no perdona

"Ahora está prohibido casi todo, hasta piropear a una mujer", decía Fernández no hace tanto en una entrevista. "A mí me parece que si la piropeas con respeto, como siempre ha sido, no tiene que ofenderse. Yo creo que hoy en día la educación, los buenos modales y la escala de valores se han perdido un poco. Es lamentable que otra cosa ocurra". Es posible que el mundo actual ya no entendiese a Arturo Fernández, que siempre bailó en el límite de lo pertinente en cuanto a requiebros picarones se refiere.