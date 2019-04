Los 13 orgasmos que toda mujer debe tener al menos una vez

Mucho se ha hablado sobre el orgasmo femenino, pero aunque se conoce con más frecuencia el que se alcanza mediante la estimulación del clítoris, hay muchas otras vías de llegar a ese máximo de placer sexual. Las mujeres alcanzan más fácilmente el orgasmo cuando reciben múltiples estimulaciones, según un estudio de The Journal of Sex Research, por esta razón, ampliar el espectro y las opciones puede permitir una vida sexual mucho más amplia y, por qué no, placentera.