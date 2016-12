El 12% de los españoles no puede salir a tomar un café o comer en un restaurante

18 meneos 27 clics

El 11,8% de los españoles no puede salir a tomar un café o comer fuera una vez al mes por falta de recursos, mientras que el 17,9% no puede salir al cine o al teatro, según un informe publicado por Eurostat. España se sitúa así como el undécimo país de la UE con el mayor número de personas que no puede salir a comer o a tomar un café detrás de Hungría (36,5%), Rumanía, Bulgaria, Grecia, Malta, Irlanda, Lituania, Portugal, Alemania, Italia y Polonia. Los europeos que menos dificultades económicas son los suecos (0,8%), finlandeses y daneses.