Los 12 BMW que te puedes comprar si estás forrado de dinero

Te ha tocado la lotería, has vendido tu participación en Facebook, o has recibido una herencia de un tío del que no sabías nada, y no sabes qué hacer con tanto dinero. Te gustan los coches clásicos en general, y los BMW en particular. ¿en qué te puedes gastar tanto dinero y a la vez llenar el garaje de tu mansión con una variada colección de joyas salidas de cierta empresa de Munich? No te preocupes, hemos rastreado diferentes webs de compra-venta de coches y de subastas, y te hemos preparado una pequeña selección para que no tengas que pensar