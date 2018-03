Un 11% de los anuncios de juguetes muestra a niñas preocupadas por su físico

He descubierto el link a esta noticia en la Plaza Podemos de Reddit, pero Meneame no me ha dejado enlazar a la fuente original. www.reddit.com/r/podemos/comments/818ewr/hay_que_atajar_el_sexismo_des Se está abriendo un debate sobre el incremento de publicidad sexista sobre juguetes, destacándose el hecho de que muchos anuncios muestran a niñas preocupadas por su aspecto físico. Pese a este mal dato, en la noticia se cuenta que en 2004 la presencia de este tipo juguetes en la publicidad era del 50%.