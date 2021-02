Listado de las 100 Obras literarias más aclamadas de todos los tiempos. Para la creación del siguiente listado, se tomó en consideración otras listas ya creadas por revistas especializadas entre ellas: The Guardian’s The 100 greatest novels of all time. The BBC’s Big Read Top 100. Amazon’s 100 Books to Read in a Lifetime Harvard’s Book store top 100. Modern Library’s 100 Best Novels. Time’s All-Time 100 Novels. The Telegraph’s 100 Novels Everyone Should Read.