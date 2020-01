100 mujeres contra Harvey Weinstein (ENG)

Es cierto pero incompleto decir que la palabra de una mujer no fue suficiente para derribar la ley sobre Harvey Weinstein. En 2015, el hecho de que Weinstein admitiera tocar a una mujer sin su consentimiento, primero escuchado por los oficiales y luego grabado, no fue suficiente para que los fiscales presentaran cargos. Ambra Battilana Gutiérrez tenía 22 años. Dos años después, en 2017, decidió romper el acuerdo, poniendo la grabación de Weinstein para Ronan Farrow de The New Yorker. "Espero que las otras chicas tengan justicia", le dijo.