Ronnie Coleman ha tenido un total de 10 tornillos en la columna vertebral, y al salir de los hospitales, sigue entrenando, no sé qué decir, lo admiro como el más ganador (con Haney) de los Olimpias, pero si quiere tener una vida al menos normal, no sé si sea bueno volver a darle a los fierros. En todo caso, es su elección y sea o no la mejor para su hoy, sigue siendo un Olimpia Top. Recupérate campeón