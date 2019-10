Los 10 superhéroes más inútiles de DC Comics

10)Zan: Se convierte en agua 9)Ambush Bug: Teletransporte en el multiverso con problemas mentales 8)Bouncing Boy: Esencialmente una pelota de playa 7)Bat-Cow: No es superhéroe pero luce capa 6)Six Pack: Consume mucho alcohol y permanece algo funcional 5)Matter Eater Lad: Come materia en todas sus formas 4)Dogwelder: Soldar perros muertos en las caras de sus enemigos 3) Color Kid: Cambia el color de personas y objetos 2)Arm Fall Off Boy: Separar sus propias extremidades y usarlas como armas 1)Friendly Fire: El Fuego Amistoso solo golpea aliados