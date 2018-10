10 razones para explicar el auge del fascismo en España

Hablemos claro, España tiene un problema grave con el auge del fascismo. Dicen los expertos que no es significativo, que su margen de crecimiento es limitado, que no da para más. Pero cualquier crecimiento entre quienes fomentan la intolerancia debe hacer saltar las alarmas. No hay plaga más eficaz en la historia de la humanidad que el odio. En este artículo analizan, en 10 claves, el auge de la extrema derecha en España.