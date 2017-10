Los 10 peores países para niñas para recibir una educación (ENG)

Nueve de los 10 países más difíciles para que las niñas tengan una educación son del África subsahariana y, en esos 10, más de la mitad de las niñas están casadas antes de cumplir los 18 años. La investigación muestra que las niñas que no reciben educación tienen más riesgo de pobreza, matrimonio infantil, violencia y son más propensas a enfermedades incluido el VIH y el SIDA. El hecho de no educar y contar con las niñas en la educación es "una crisis global que perpetúa la pobreza. Más de 130 millones de niñas todavía no asisten a la escuela".