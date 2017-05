10 motivos por los que no deberías pasar por Murcia  

“Murcia, ¡qué hermosa eres!”. ¿A quién querían engañar? Murcia es una región por la que no debes cruzar salvo caso de fuerza mayor. Cualquiera que tenga ganas de pasar unas buenas vacaciones y disfrutar un poco de la vida, buscará playas, fiesta, gente alegre, buena gastronomía, bonitos pueblos, monumentos, actividades emocionantes, etc. Pues bien, en Murcia no vas a encontrar nada de esto.