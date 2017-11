Los 10 máximos goleadores de las principales ligas europeas

Una de las principales sorpresas de esta lista es no encontrar a Cristiano Ronaldo, y que jugadores como el portugués o Lionel Messi no estén a la cabeza de esta lista. Ninguno de los 3 finalistas al premio "The Best" se encuentran entre las 3 primeras posiciones de esta lista. Neymar Jr y Cristiano Ronaldo no están ni tan siquiera en esta lista, si bien es cierto que ambos jugadores han anotado más goles en competiciones europeas e internacionales.