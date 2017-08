Las 10 formas perfectas de hacerlo cuando tu novio lo tiene pequeño...

Estar con tu pareja a veces se puede convertir en un momento incómodo cuando esperas más de lo que tu chico puede dar. En este caso tendrás que entender que lo más importante es su actitud ya que la genética es irreversible. Para muchas el tamaño sí importa, sin embargo no todas tienen la dicha de que su novio sea un hombre dotado. Pero no te preocupes, si este es tu caso y tu chico tiene la tiene pequeño, no hay motivos para que tu pareja no te llevo a la luna.