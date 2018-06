10 excusas "patéticas y arrogantes" que se usaron para no nombrar mujeres en cargos ejecutivos

Las mujeres no se adaptan, no quieren más problemas y se tienen que esforzar para resolver "problemas complejos". Esas son algunas de las razones esgrimidas para no designar a mujeres en los directorios de grandes empresas, según un estudio realizado por el grupo británico Hampton-Alexander Review, con el apoyo del gobierno de ese país. "Al leer la lista de excusas podrías pensar que estamos en 1918, no en 2018", dijo Amanda Mackenzie, directora ejecutiva de la organización Negocios en la Comunidad.