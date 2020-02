No, no es que Los Sims hayan sacado una nueva extensión y toque hablar sobre ellos por estar entre los estrenos de videojuegos del mes de febrero. Es que la mítica saga que llegó en los 2000 cumple este 4 de febrero 20 años, y 'motherlodes', incendios, trabajadoras sociales llevándose a niños a pesar de no haber puerta, abducciones alienígenas y alguna que otra muerte aparte.