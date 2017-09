Porque no es "Ana Rosa", ni "El programa de Ana Rosa". Es "AR", una identidad tan fuerte que no precisa de humanidad. Son unas siglas. Y me reconcome el gusto y un poco la envidia también, que una mujer -una mujer madura- tenga un imperio con sus iniciales. (Por cierto ¿Se sigue editando la revista de AR?). El programa de AR me hace sonrojar, cabrearme, renegar de mi especie y mi género