10 buenas películas que quizás no conoces

Están son diez películas quizás no tan conocidas por el gran público, pero que de algún modo u otro su visión es más que recomendada. En esta lista se abarca una gran variedad de género como tragicomedia, acción, drama y romance. El orden de las películas no esta en función de la calidad de la misma, sino por preferencia del autor. Si crees que hay alguna otra película que merezca estar en esta lista, no olvides ponerlo en los comentarios.