10 animes en Netflix para pegarte el atracón en vacaciones

Durante muchos años el anime ha sido territorio de nicho, y no podemos decir que no lo siga siendo. Pero esa dinámica se rompe cada vez más gracias a su creciente popularidad y a plataformas de streaming que apuestan por él tan populares como Netflix. No podemos decir que romper las barreras del género, para alguien que nunca haya visto un anime, sean fáciles. Normalmente son series largas y de muchas cuesta hasta saber cuál es su continuidad. Algunas cambian de estudio, otras continúan en forma de OVAs o películas.