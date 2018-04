10 alimentos que se pueden comer “caducados”

Los alimentos pueden tener fecha de caducidad o fecha de consumo preferente. La diferencia es muy clara: si se consumen después de su fecha, los primeros pueden poner en riesgo nuestra salud mientras que los segundos no son peligrosos. No hay problema por consumir estos 10 alimentos con fecha de consumo preferente días o semanas después, mientras no estén abiertos ni presenten signos de estar deteriorados. Eso sí, puede que tengan peor sabor o textura: Yogures. Pan de molde. Patatas fritas y frutos secos. Bollos y galletas. Refrescos y alcohol.