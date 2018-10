1 de octubre, el gran fracaso

En la mañana del 1 de octubre era evidente para todos que el referéndum convocado por el soberanismo,sin censo,sin junta electoral ni apoderados y prohibido por el TC no podía tener la menor validez. Por si faltara algo,la Comisión de Verificación de Venecia lo había dejado muy claro unos días antes.Siempre he creído que parte de la absurda desmesura policial de aquel día se debió al sentimiento de humillación y rídiculo..La operación Copérnico, montada para evitar el referéndum,había costado 87 millones de euros no dimitió nadie..