(1) Geronticidio Silenciado,Diario de Robert Martinez

Robert Martinez, afectado de #BB Serveis y miembro de Movimiento de Residencias, lleva 10 años denunciando el siniestro negocio de la dependencia y de las residencias en este país. En este vídeo destapa, en 12 minutos, algunas de las cloacas de este gran negocio de los cuidados y la vulnerabilidad, detrás del que se encuentran constructoras, bancos y fondos buitres, entre otros. ¿Las instituciones que deberían velar por la integridad de lxs usuarixs y a lxs trabajadorxs? Miran para otro lado; si lo he visto, no me acuerdo.