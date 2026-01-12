1 año de auditoría de Menéame por OJD Interactiva: estos son los resultados

Hoy se han publicado las estadísticas del tráfico de Menéame en OJD Interactiva, que desde enero de 2025 audita sus visitas, tiempo de permanencia y otros datos de tráfico mensuales. Aunque tenéis el informe completo aquí www.ojdinteractiva.es/medios-digitales/meneame-evolucion-audiencia/tot y podéis pinchar en el icono del pdf correspondiente a cada mes para un examen más detallado de los datos, os pongo esta captura de pantalla del resumen:

El dato que me parece más destacable es que hemos pasado de unos números únicos de 560.231 en enero, a 363.656 en diciembre, los más bajos de todo el periodo, en el marco de una progresión que ha sido descendente todos los meses del año salvo dos, mayo y octubre.

¿Cuál es vuestro análisis?