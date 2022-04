Publicado hace 3 años por --594063-- a blogs.20minutos.es

Si hablamos del fetichismo de bragas usadas es probable que venga a tu mente la imagen de las máquinas expendedoras que todas las personas que han estado en Japón afirman haber encontrado por las principales ciudades niponas. Pero no hay que ir tan lejos, los fetichistas de ropa interior femenina usada no necesitan mirar hacia el país del sol naciente, ya que, como pude comprobar, en España el mercado de compra y venta de bragas está en plena ebullición. En una de mis vueltas por el Salón Erótico de Barcelona me encontré con Elsa Angulo...