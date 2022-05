Publicado hace 4 años por JesusMaeztu a libremercado.com

Incluso quien fue su principal valedor en su momento reconoce que algo se hizo mal. El ministro de Industria que más hizo para impulsar la energía verde en España admite que se pasaron, que no calcularon bien, que no previeron las consecuencias de sus actos… Pero, ¿cuánto? ¿Fue un error normalito? Como ese chaval que se va de fiesta, promete que volverá a las 2.00 a casa… y aparece a las 3.30. ¿O fue una locura de las gordas? o llamando a las 10.00 de la mañana desde una parada de autobús a 50 kilómetros de casa porque no tiene cómo volver