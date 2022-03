Oferta de empleo en Hays: Méteme pasta y te prometo 30.000€ al año

Los WTF! a veces son antológicos. Googleando a veces te encuentras con facepalms que te dejan la frente marcada. ¿Qué te parece un puesto de trabajo donde tú me pagas, yo te doy acciones y te aseguro, con lo que me has pagado, un salario de 30.000€ al año?