Cuando Sorry To Bother You se estrenó en cines en 2018 sabíamos que era solo cuestión de tiempo que algunas de sus predicciones distópicas se hicieran realidad. Pero no pensábamos que eso iba a ocurrir tan pronto. Sí, los acentos son una barrera para muchos teleoperadores, sobre todo en países como Filipinas, India o Brasil, donde ya existe toda una industria de "neutralización de acentos" que enseña a los empleados a hablar más "occidental". Ese plan fallido ya tiene solución.