Me han robado casi 100 euros en la página online de MEDIAMARKT

Me han robado casi 100 euros y ni me han mandado el artículo ni me han devuelto el dinero. No contestan a mis mensajes haciendo caso omiso a mis reclamaciones. Quise CANCELAR el artículo un sábado pocos minutos después de realizar la compra online, y pese que llamé a su teléfono 902, pasaron olímpicamente de mí y siguieron a adelante con el proceso de envío. Se supone que me lo enviaron y tenían que haberlo entregado como muy tarde hoy, pero la página de seguimiento está vacía. Es Viernes madrugada del Sábado, casi 7 días después, y todavía no