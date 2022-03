Electroneum la criptomoneda que pseudominas desde el movil sin uso de datos ni potencia!

Todo sigue siendo bastante estándar hasta ahora, así que aquí está la parte interesante; la aplicación permite a la CPU de su teléfono participar en la minería de electrones simulada. No será muy exigente en su teléfono, ni en sus datos. Esto no es minería real, y no está confirmando bloques en la cadena de bloques. Aún así, va a recibir recompensas, unas pocas monedas cada dia. Están tratando de enseñar a la gente sobre la minería para que con suerte alguien se gradúe a la minería real en su computadora y hacer crecer el negocio.