Diez documentales de tecnología para los más apasionados

¿Te interesa la tecnología? ¿No te cansas de aprender cosas nuevas sobre el tema? Aquí te dejamos una lista de diez documentales que no puedes perderte: Catfish (2010), Page One: un año en The New York Times (2011), Somos legión: la historia de los hackers (2012), We steal the secrets: the story of WikiLeaks (2013), The Pirate Bay: Away from keyboard (2013), Google and the World Brain (2013), Citizenfour (2014), Atari: Game Over (2014), Facebookistán (2015), Deep Web (2015).