¿Alguna vez has pensado en qué será de tu futuro y te has llenado de gran pánico? Seguramente sí, y es que hay tantas personas a tu alrededor que han triunfado en el mundo de los negocios, que piensas ¿Qué será de mí? Pues ¿Quién no desea ser grande y muy exitoso en la vida? Hoy en día, tener un negocio meramente propio se ha convertido en la meta de muchos. Claramente, si entraste a este artículo es porque estás interesado en sumergirte en este nuevo paraje, el del emprendimiento.